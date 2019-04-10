حضور قوي للإمارات بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات

المصدر: دبي- البيان

تترأس الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وفد الإمارات المشارك في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والتي تستضيفها مدينة جنيف السويسرية في الفترة حتى 12 إبريل الحالي، ويضم وفد الدولة كلاً من وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتوطين، برنامج أقدر، مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مكتب دبي الذكية، عجمان الرقمية، وكالة الإمارات للفضاء، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وتشارك الإمارات كشريك استراتيجي وراعٍ ذهبي لمنتدى القمة، كما تنظم الدولة ورشتين تدريبيتين، الأولى بعنوان «جهود الحكومة في توفير تجربة متعامل تفوق التوقعات» وهي تتطرق إلى السياسات والاستراتيجيات والخطط التي اتبعتها حكومة الإمارات لتطوير تجربة المستخدم في الخدمات الحكومية بما يساهم في تعزيز سعادة المجتمع، أما الورشة الثانية فتنظمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وتتمحور حول برنامج رعاية أصحاب الهمم.

كما تشارك الدولة في مسابقات القمة من خلال وصول خمسة من مشاريعها المتميزة إلى المرحلة النهائية في مسابقات القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

ويلقي المهندس ماجد المسمار نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات كلمة الدولة أمام المنتدى.

وقال ماجد المسمار: ما حققته الإمارات في كافة المجالات منحها ثقلاً عالمياً، وجعلها من المشاركين الفاعلين في كافة المحافل الدولية، ومشاركتنا من خلال وفد يضم عدداً من الجهات الاتحادية والمحلية إنما تأتي لتعكس توجهات قيادتنا الرشيدة بالانفتاح الإيجابي على الفعاليات العالمية بما يعزز من تبادل الخبرات والتجارب واستفادة الدولة من أفضل الممارسات العالمية من جهة، وعرض تجربة الدولة على نظرائها العالميين من جهة ثانية.