19 % نمو الرخص الجديدة في رأس الخيمة خلال الربع الأول

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تسجيل 19% نمواً في عدد الرخص الجديدة التي أصدرتها خلال الربع الأول من 2019 مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، في مؤشر على تطور وتحسن بيئة الأعمال.

كما نمت أعداد الرخص المجددة خلال الفترة المذكورة بنسبة 9% لتصل إلى نحو 4436 رخصة، فيما تراجعت أعداد الرخص الملغاة بنسبة 4% معززة بذلك النظرة التفاؤلية والإيجابية السائدة بين مجتمع الأعمال في الإمارة.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة، أن تقارير الدائرة بينت أن 55% من الرخص الجديدة المصدرة تركزت في الأنشطة التجارية، و43% منها في الأنشطة المهنية، فيما شكلت الأنشطة السياحية والصناعية ما نسبته 1% لكل منهما.

وأشار إلى أن الدائرة تتطلع إلى استمرار زخم المؤشرات الإيجابية في المستقبل في ضوء ما قامت به الدائرة خلال الفترة الماضية من إطلاق العديد من المبادرات النوعية وتطبيق مجموعة من المحفزات الاقتصادية التي نتطلع أن تعزز من مسيرة النمو الاقتصادي في الإمارة.

وأكد النقبي أن الدائرة تسعى دوماً إلى الارتقاء بجودة خدماتها المقدمة للقطاع الخاص في الإمارة من خلال تسهيل عملية إصدار الرخص الاقتصادية بما لا يشكل عبئا ماليا أو إجرائيا على المستثمرين، وفي هذا السياق أعلن قيام الدائرة بالتحضير لتطبيق نظام تراخيص إلكتروني وذكي في نهاية العام الجاري بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية.

من جانبها، أوضحت موزة الشميلي مدير إدارة الشؤون التجارية بالوكالة أن النظام الجديد للتراخيص الإلكترونية والذكية بالدائرة سيساهم في ربط كافة الجهات المعنية بإصدار الرخص من خلاله، وتخويل كافة هذه الجهات لدائرة التنمية الاقتصادية في القيام ببعض الإجراءات نيابة عنها، ويأتي العمل على إصدار النظام الإلكتروني في إطار توصيات البنك الدولي من خلال تقرير سهولة ممارسة الأعمال بالعمل على تقوية التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى وجهات الموافقة المسبقة وتتويجها بتطبيق النافذة الواحدة التعامل مع شخص /‏ كاونتر واحد في الدائرة لإنهاء جميع المعاملات المتعلقة بإصدار الرخصة.