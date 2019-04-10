«سوق أبوظبي» ينظم محاضرة حول الاستثمار الآمن في الأسواق المالية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، بالتنسيق مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، محاضرة بعنوان «الاستثمار الآمن في الأسواق المالية»، وذلك في مجلس سالم بن لوتيه العامري في مدينة العين. وألقى المحاضرة مساعد الرئيس التنفيذي للسوق عبدالعزيز النعيمي.

وتأتي إقامة تلك المحاضرة في إطار التزام السوق بدوره تجاه حماية وتوعية المستثمرين وإتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية لصالح الاقتصاد الوطني وزيادة الوعي بطرق الاستثمار الآمن. وتعد هذه المحاضرة الثانية للسوق خلال العام الحالي، حيث قام السوق العام الماضي بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي بعقد عدد من المحاضرات.

وقال النعيمي: «يحرص السوق علي تعزيز التواصل المجتمعي مع المستثمرين في أسواق الأسهم بمختلف الشرائح الاجتماعية بهدف نشر الوعي بأهمية توجبه الادخار نحو أفضل الوسائل الاستثمارية لضمان الحصول على عوائد مجزية وآمنة».

وأضاف أن السوق اعتمد مؤخراً مبادرة استراتيجية تستهدف تنمية الوعي الاستثماري من خلال تعريف جمهور المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة في أسواقنا المالية، إلى جانب الوقوف على أهم التحديات التي تواجه مسيرة الاستثمار في الأسهم المحلية وسبل التغلب عليها من خلال التعرف على أهم الآليات والأنظمة المالية المعمول بها والشركات المدرجة في الأسواق المالية المحلية.