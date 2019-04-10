دبي ثالث أفضل وجهة للعمل في العالم

المصدر: دبي-وائل الخطيب

حلت دبي في المركز الثالث كأفضل مكان للهجرة بحثاً عن عمل في العالم، ضمن تقرير حديث نشره موقع «Profitableventuresa» وضم 25 دولة.

وتفوقت دبي على بعض من أعرق الدول ومن بينها سويسرا، وكندا، وكوستاريكا، وبنما، ونيوزلندا، والدنمارك، وسنغافورة والنرويج، وبلجيكا.

وقال التقرير إن العمل في دبي يمكن أن يكون مربحاً لكثير من الناس؛ مع ارتفاع الأجور وانخفاض الضرائب، فإن البلاد هي مقصد لأي شخص يرغب في تحقيق دخل كبير، مضيفاً «للحصول على تأشيرة عمل، لا بد أولاً من البحث عن وظيفة، ولن يتم قبول طلب الحصول على تأشيرة عمل للإمارات ما لم يقدمها صاحب العمل، ويتعين على صاحب العمل تقديم ذلك نيابةً عنك، حيث من المفترض أن تكون خارج البلد في انتظار ذلك».

وبمجرد قبول طلب التوظيف، سيقدم صاحب العمل عرض عمل، ثم يبدأ صاحب العمل بالتقدم بطلب للحصول على تأشيرة العمل الخاصة بك، والتي تستغرق فترة وجيزة.

وأضاف التقرير: «معظم أرباب العمل في دولة الإمارات يطلبون تصديق الشهادة العلمية من الحكومة، إذا تحقق ذلك بالفعل، فستحصل على تأشيرة عمل خلال 3 أسابيع بحد أقصى، ويعد القيام بالأعمال التجارية في دبي أمراً سهلاً بفضل مناطق التجارة الحرة في الإمارة، وهناك الكثير من الامتيازات التي تزخر بها تلك المناطق التجارية في الإمارة، الأمر الذي يجعل منها واحداً من أفضل البلدان للانتقال بهدف العمل».