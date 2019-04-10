13 فندقاً جديداً لـ«حياة» في دول التعاون 2023

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبو الفتوح

أكد لودفيج بولدوكيان، نائب رئيس التطوير الإقليمي بمجموعة حياة للفنادق لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، أن تحقيق النمو والتوسّع في سوقٍ ديناميكيّة مثل المنطقة وخاصة دولة الإمارات الزاخرة بفرص النمو المتميّزة يشكّل عنصراً أساسياً في استراتيجية النمو العالمي التي تنتهجها مجموعة «حياة للفنادق» التي تقوم بإدارة وتشغيل 19 فندقاً متخصصاً في الخدمات الشاملة والخدمات المختارة في المنطقة، تضم أكثر من 6 آلاف غرفة.

وكشف بولدوكيان، لـ«البيان الاقتصادي» عن أن المجموعة تخطط لمضاعفة عدد فنادقها في المنطقة بحلول 2023 عبر إطلاق مجموعة من المشاريع المُرتقبة التي تتضمّن 13 فندقاً جديداً سيتم افتتاحها خلال الأعوام الخمسة القادمة في منطقة الخليج العربي تضم 3400 غرفة فندقية.

وأضاف إن سوق الضيافة بدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط تشهد حالة من الزخم في ظل نمو أعداد السياح العالميين للمنطقة على مدار العام، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع تلك الأرقام خلال الأعوام المقبلة حيث يساهم نمو حركة السياحة في تسريع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في الشرق الأوسط والخليج العربي وخاصة دولة الإمارات التي سجلت معدلات نمو قياسية في الحركة السياحية وخاصة إمارة رأس الخيمة كأسرع وجهة سياحية.

وأوضح، أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ستشهدان افتتاح 6 فنادق جديدة للمجموعة ضمن استراتيجية التوسع على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة كما قمنا بإطلاق علامات تجارية جديدة لفنادق متخصصة في الخدمات المختارة في سوق المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى علامتين تجاريتين جديدتين لتلك الفنادق في منطقة الشرق الأوسط، ولدينا خطط لإطلاق علامة تجارية ثالثة في المنطقة بحلول 2022، وتبرهن هذه الخطوات على ثقتنا والتزامنا الراسخين تجاه هذه المنطقة.

علامة «أنداز»

وأشار لودفيج بولدوكيان، إلى أن المشاريع الجديدة تتضمن افتتاح «أنداز كابيتال جيت أبوظبي» كأول فندق يحمل علامة «أنداز» في المنطقة من مجموعة «حياة» بالإضافة لفندق آخر من نفس العلامة التجارية، أنداز في دبي المقرر افتتاحه قريباً، وكذلك فندق آخر تابع للعلامة حياة سنتريك وفندق حياة سنتريك الدوحة ويست باي خلال 2020، وفندق ومساكن جبل عمر حياة سنتريك مكة عام 2023.

وأضاف: قمنا بإطلاق علامة حياة هاوس التجارية المتخصصة في الخدمات المختارة أول مرة في المملكة العربية السعودية يناير 2019 وإطلاق علامة «حياة بليس» لتسجل حضورها من خلال «فندق حياة بليس الرياض السليمانية» الذي تم افتتاحه العام الماضي، بالإضافة إلى «فندق حياة بليس الرياض - مركز الملك عبدالله المالي» عام 2022.

وأوضح لودفيج بولدوكيان، أن المجموعة افتتحت فندق ومنتجع حياة ريجنسي العقبة أيلة خلال العام الماضي، ليكون ثاني فنادق شركة حياة في المملكة الأردنية الهاشمية، وعادت مجموعة «حياة للفنادق» للسوق الكويتية بعد 30 عاماً من خلال افتتاح «فندق حياة ريجنسي مول الكويت» يناير 2019 وسيتبع ذلك افتتاح فندق غراند حياة مدينة الكويت عام 2020، بالإضافة لبدء أعمال تطوير فندق «حياة ريجنسي أربيل» في العراق والمقرر افتتاحه صيف 2021.

توسيع الحضور

وأكد أن صفقة استحواذ مجموعة «حياة للفنادق» على شركة «تو رودس هوسبيتاليتي» للضيافة ساهمت في إضافة 5 علامات رائدة إلى محفظة العلامة المتنامية، بما يشمل علامات «أليلا» و«ديستينشن» و«جوي دي فيفر» و«تومبسون» و«تومي»، كما أتاحت هذه الخطوة لمجموعة «حياة للفنادق» توسيع حضورها ليشمل 23 سوقاً جديدة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات إدارة وترخيص لـ74 فندقاً قيد العمل وقيد التشغيل ضمن منطقة أمريكا الشمالية وآسيا، فضلاً عن الاستفادة من سلسلة قوية من اتفاقيات الإدارة المُوقعة والتي تعتزم المجموعة استغلالها بالطريقة الأمثل.

وأضاف: قبيل إتمام الصفقة، تم الاتفاق على سعر الشراء الأساسي الأفضل لعملية الاستحواذ والبالغ 405 ملايين دولار، بالإضافة للمبلغ الإضافي الذي من المحتمل أن تستثمره «حياة» والبالغ 96 مليون دولار.

وكجزءٍ من صفقة الاستحواذ، تم تأسيس قسم جديد متخصصٍ للفنادق ذات أسلوب الحياة الفاخر بهدف تعزيز الدمج بين عمليات علامتي «حياة» و«تو رودس»، بما يضمن تمتع كافة المنشآت التابعة لمحفظة المجموعة بالقيم وتجارب العملاء الاستثنائية التي تتفرد بها «حياة للفنادق».

مشاريع

كشف بولدوكيان عن خطط مجموعة «حياة للفنادق» لإطلاق مجموعة من المشاريع حتى 2023، في الإمارات ومنطقة الخليج تشمل 13 فندقاً تضم افتتاح 3400 غرفة ضمن فنادق حياة بليس دبي في حي الوصل وحياة بليس دبي الميناء، وفندق حياة سنتريك دبي وأنداز دبي وتضم السوق السعودية افتتاح حياة ريجنسي جدة، وفندق ومساكن جبل عمر حياة سنتريك مكة، وحياة بليس الرياض وحياة هاوس الرياض بالإضافة غراند حياة الكويت.