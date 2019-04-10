900 مشارك في مؤتمر الاستثمار الفندقي برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبوالفتوح

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، انطلقت، أمس، فعاليات «المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2019» الذي يقام خلال الفترة من 9 وحتى 11 أبريل الجاري، تحت شعار «التوافق من أجل النجاح» بمشاركة أكثر من 900 مشارك ومختص يمثلون مالكي الفنادق العالمية وشركات التطوير العقاري والتشغيل والاستشاريين، وذلك في مركز الحمراء الدولي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة.

ومن المقرر افتتاح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، للمؤتمر رسمياً اليوم الأربعاء، حيث يناقش أكثر من 100 متحدث من مختلف أنحاء العالم آخر مستجدات الاستثمار الفندقي وما يواجهه من تحديات وفرص مستقبلية واعدة، واستكشاف أساليب العمل الجديدة والمبتكرة لدفع مسيرة نمو وتطور هذا القطاع، كما سيشهد المؤتمر العديد من الجلسات التي ستعمل على تحليل اتجاهات الأسواق، وتعزيز العلاقة بين كافة المساهمين بما يساعدهم على مواكبة المتطلبات المستقبلية المتغيرة.

وأكد المهندس عبد الله العبدولي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»، أن استضافة المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي للسنة الثانية على التوالي في رأس الخيمة، يؤكد على المكانة القوية للإمارة كوجهة رائدة للضيافة قادرة على استقطاب المستثمرين والسياح من جميع أنحاء العالم، حيث يساهم المؤتمر في تعزيز توجهات القيادة الرشيدة باستقبال 1.5 مليون سائح خلال 2019، والوصول إلى 3 ملايين سائح بحلول 2025.

وأشار إلى أن رأس الخيمة تركز على توفير فرص استثنائية للمستثمرين في القطاع الفندقي، وتعزيز جوانب التميز في المنتجات السياحية، والتي ترتكز عليها رأس الخيمة لاستقطاب جيل جديد من المسافرين، لافتاً إلى أن المؤتمر سيشهد اليوم الجلسة الحوارية الرئيسية حول «منتجعات السوق المتوسطة وفرص الاستثمار في السوق المتوسطة غير التقليدية»، كما تتناول الجلسة الفرص الناشئة أمام المستثمرين للحصول على القيمة لقاء المال خارج نطاق المنتجات الفندقية التقليدية من فئتي الأربع والثلاث نجوم.

وأوضح جوناثان ورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة «بنش إيفنتس» ومؤسس المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي، أن برنامج المؤتمر تم تطويره خصيصاً لهذا العالم بالتشاور مع أبرز مالكي الفنادق والمستثمرين والمشغلين من مختلف أنحاء المنطقة؛ بهدف توحيد جهود كافة المساهمين وأصحاب العلاقة لتطوير هذا القطاع ودفعه نحو المزيد من النمو، في ظل النجاح اللافت للدورة الرابعة عشر من المؤتمر في رأس الخيمة، والذي شجعنا على تكرار استمرار إقامة المؤتمر في إمارة رأس الخيمة وتسليط الضوء على الإمكانيات والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها الإمارة.