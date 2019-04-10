543 مليون درهم لإنشاء «منتجع موفنبيك جزيرة المرجان»

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

أعلنت شركة «راك أي إم أي هوتيل»، المتخصصة بتطوير وإدارة الفنادق، وتتخذ من إمارة رأس الخيمة مقراً لها، عن منح عقد إنشاء «منتجع موفنبيك جزيرة المرجان» إلى شركة «العلي للإنشاء والتعمير».

وسيمثّل «منتجع موفنبيك جزيرة المرجان» رافداً مهماً للقطاع السياحي بإمارة رأس الخيمة، إذ يحتضن 418 غرفة، تشتمل على 295 غرفة و95 جناحاً وغرفاً عائلية، و28 شاليه، وتبلغ كلفة المشروع 543 مليون درهم، ومن المقرر افتتاحه خلال الربع الأول من عام 2021.

وقال المهندس عبدالله العبدولي، رئيس مجلس إدارة شركة «راك أي إم أي هوتيل»، يمثل العقد إنجازاً مهماً في مسيرة تطوير «راك أي إم أي هوتيل» لتكون واحدة من أهم الشركات المطورة للفنادق في إمارة رأس الخيمة.