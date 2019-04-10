تعاون «إنتركونتيننتال» وإس آر جي لإدارة فندقين في دبي

المصدر: دبي- البيان

وقّعت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، اتفاقيات امتياز لفندقيّ «ستاي بريدج سويتس مركز دبي المالي» و«ستاي بريدج سويتس مدينة دبي للإنترنت»، مع شركة التطوير العقاري في دبي «إس آر جي القابضة».

وستشهد هذه الاتفاقيات تحويل مشروعين مملوكين لشركة «إس آر جي القابضة» إلى علامة «ستاي بريدج» الفندقية التابعة لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال. وستدير شركة «إس آر جي الفندقية»، ذراع إدارة الفنادق بالمجموعة، هذين الفندقين اللذين تم تحديد تاريخ افتتاحهما في شهر يناير 2020.

ويتمتع الفندقان بموقعهما الاستراتيجي في شارع الشيخ زايد، الشريان التجاري الرئيس في دبي، ويتميزان بقربهما من محطات مترو دبي ومناطق الأعمال والترفيه الرئيسة في المدينة.

سيضم فندق «ستاي بريدج سويتس مركز دبي المالي» 360 شقة فندقية في وسط مدينة دبي.

كما يضم فندق «ستاي بريدج سويتس مدينة دبي للإنترنت» 225 من الشقق الفندقية والاستوديوهات، ويتمتع الفندق بموقع استراتيجي داخل المجمع التجاري والسكني لمدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام.

وقال باسكال جوفين، العضو المنتدب لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: «يتميز قطاع الشقق الفندقية ذات الإقامة الطويلة بأداء ممتاز في دبي والشرق الأوسط، ويسعدنا أن نتعاون مع إس آر جي القابضة إحدى الشركات العائلية الرائدة في دبي. ويعود نجاح علامة ستاي بريدج سويتس التجارية إلى تجربتها التي تتسم بالراحة المنزلية.

ونتطلّع لتوسيع عروض الإقامة الطويلة لدينا في دبي وبناء علاقة متينة مع شركة إس آر جي القابضة لنلبي الاحتياجات المختلفة لدى زوار المدينة. وبالنظر إلى نشاط العمل الحالي على مشاريع معرض دبي إكسبو 2020 وتدفق الزائرين من رجال الأعمال».

وقال فهد الرفيع، المدير التنفيذي في شركة إس آر جي القابضة عن التعاون: «يسرنا أن نتعاون مع شركة الضيافة العالمية مجموعة فنادق إنتركونتيننتال في إدارة فندقي ستاي بريدج سويتس مركز دبي المالي وستاي بريدج سويتس مدينة دبي للإنترنت، حيث ستمنحنا هذه العلامة التجارية فرصة لتقديم خدمة أكثر راحة، وتعدّ خياراً فريداً للإقامة في مكان يتصف بالذوق الرفيع، وسوف يتّسم أسلوب التصميم بالدقة والتفاصيل المعاصرة والمريحة. وسيصبح ضيوفنا جزءاً من عائلتنا الكبيرة، ونتطلع للترحيب بهم في عام 2020».