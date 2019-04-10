الإمارات الأولى إقليمياً في جذب شركات الأغذية

المصدر: دبي - سيد صالح

احتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً والثامن عالمياً على قائمة أكثر الأسواق الجاذبة لشركات إنتاج الأغذية والمشروبات لعام 2018، وفقاً لأحدث إصدار من مؤشر «جاذبية الأغذية والمشروبات»، وهو مؤشر سنوي معني بتقييم أفضل وجهات تجارة الأغذية والمشروبات وأكثرها جاذبية لدى كبريات الشركات المتخصصة في إنتاجها وتصديرها على مستوى العالم.

ويصدر المؤشر عن كلية «آي ئي إس ئي» الإسبانية للأعمال، وشركة «ديلويت» البريطانية.

وبذلك تكون الإمارات قد تقدمت مركزين بالمقارنة مع تصنيفها على المؤشر في نسخته السابقة «2017».

وتفوقت الإمارات في إصدار عام 2018 من المؤشر على سويسرا التي احتلت المركز التاسع والمملكة المتحدة التي احتلت المركز العاشر.

وجاء في التقرير المصاحب للإصدار أن الإمارات احتلت المركز الثامن عالمياً بفضل مكانتها، بوصفها وجهة عالمية تزخر بأعداد هائلة من المستهلكين، سواءً من المقيمين أو الوافدين لغرض العمل أو الزيارة.