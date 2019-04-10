67 شركة ناشئة في الإمارات

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكدت وكالة بلومبرغ، أن الإمارات أصبحت دولة رائدة في التقنية المالية مع زيادة عدد الشركات الناشئة التي تحتضنها، حيث يبلغ عدد الشركات الناشئة في الإمارات 67 شركة، ومصر 44، ولبنان 30، والأردن 30.

وقالت بلوميرغ في تقرير نشرته مؤخراً: «رسمت دبي لنفسها رؤية تصبح بموجبها أول مدينة تدار بواسطة تقنية بلوك تشين بحلول 2020، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تطبيق التكنولوجيا في الخدمات الحكومية، ويتوقع أن يتم التطبيق على نطاق واسع هذا العام، أما المرحلة الثانية فتستهدف الشركات في القطاع الخاص، بما في ذلك البنوك، وشركات التأمين والعقارات، وتقدر دبي الذكية، أن يدر اعتماد تقنية بلوك تشين 5.5 مليارات درهم سنوياً على شكل وفورات من معالجة الوثائق».

وتابع التقرير: «لتعزيز التنمية، طرح مركز دبي المالي العالمي وجهة دبي المالية، صندوقاً بقيمة 100 مليون دولار في عام 2017 للاستثمار في المرحل المبكرة للشركات الناشئة، وشركات التقنية المالية».

وذكر التقرير، أن الحكومة وضعت الأطر التنظيمية لتعزيز قطاع التقنية المالية. فقد أنشأت أبوظبي هيئة تنظيم الخدمات المالية مختبراً بإطار شرعي في عام 2016 للاهتمام على وجه التحديد بمخاطر ومتطلبات المشاركين في التقنية المالية، وفي 2017 طرحت سلطة دبـي للخدمات المالية رخصة اختبار الابتكار، تتيح لشركات التقنية المالية تطوير مفاهيم دون الخضوع للوائح الكاملة.