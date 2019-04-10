الإمارات ثاني أكبر مصدر للتحويلات في العالم بـ 163 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً بين أكبر الدول المصدرة لتحويلات العمالة الوافدة خلال عام 2018، بإجمالي تحويلات 44.4 مليار دولار (163 مليار درهم)، بعد الولايات المتحدة بتحويلات بلغت 68 مليار دولار، وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة بـ 36.1 ملياراً، ثم سويسرا بنحو 26.6 ملياراً، فألمانيا 22.1 ملياراً، وروسيا الاتحادية 20.6 ملياراً، والصين 16.2 ملياراً، والكويت 13.8 ملياراً وفرنسا 13.5 مليار دولار.

وقال البنك الدولي في تقريره الأحدث بعنوان «الهجرة والتحويلات التطورات الأخيرة والنظرة المستقبلية»: إن الهند احتفظت بمكانتها كأكبر متلق للتحويلات المالية في العالم حيث أرسل الهنود المغتربون 79 مليار دولار في عام 2018، ثم الصين 67 مليار دولار والمكسيك 36 مليار دولار والفلبين 34 مليار دولار ومصر 29 مليار دولار، ونيجيريا 24.3 مليار دولار.

ورجح التقرير أن تصل تدفقات التحويلات السنوية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في عام 2019 إلى 550 مليار دولار. ومن شأن ذلك أن يجعل تدفقات التحويلات أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية إلى تلك البلدان.

وفي 2018، بلغت تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 529 مليار دولار، بزيادة قدرها 9.6% عن عام 2017.

ونمت التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 9.1% في عام 2018، بعد نمو 10.6% في عام 2017. وزادت التحويلات إلى مصر بحوالي 17%.