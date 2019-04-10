«أبردين ستاندرد» تطلق حملة تسويق بالإمارات

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت شركة أبردين ستاندرد إنفستمنتس، والتي افتتحت مكتباً يُنظمه سوق أبوظبي العالمي، حملتها التسويقية في مطار أبوظبي، حيث تهدف هذه الحملة لتعزيز مكانة الشركة وزيادة الوعي بالعلامة التجارية، كما تُعد هذه الحملة جزءاً من استراتيجية الشركة طويلة الأجل لترسيخ وجودها في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأبردين ستاندرد إنفستمنتس هي ثاني أكبر شركة استثمار عقاري في أوروبا، حيث تُدير أصولاً عقارية بقيمة 49 مليار يورو في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا.

ويتمثل الهدف من الحملة التي ترتكز على «اتساع الخبرة» في نشر مجموعة من حلول الاستثمار التي تقدمها الشركة، بما في ذلك المجالات التي لا ترتبط بشكلٍ مباشر وتقليدي بشركة أبردين ستاندرد إنفستمنتس؛ مثل الأسواق الخاصة والحلول البديلة والمقدار المتوفر والعقارات.

والحملة يدعمها موقع إلكتروني متخصص يتناول النطاق المتسع لخدمات شركة أبردين ستاندرد إنفستمنتس، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو والرؤى الخاصة بسوق الاستثمار العالمي. ويتم تعزيز ذلك كله من خلال الترويج والنشر القوي للمحتوى عبر مبادرات رقمية مثل وسائل التواصل الاجتماعي، وبث مقاطع الفيديو على المواقع الإلكترونية للشركاء، وتحسين موقع الشركة وأيضاً باستخدام غوغل أدووردز.