غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون مع وفد تجاري أسترالي

المصدر: أبوظبي - وام

بحث مسؤولو غرفة أبوظبي ووفد تجاري أسترالي يمثل نحو 15 شركة أسترالية تعمل في الأنشطة التجارية، سبل تعزيز وتنمية الاستثمارات التجارية بين ممثلي القطاع الخاص في كل من أبوظبي وأستراليا.

حضر الاجتماع هلال محمد الهاملي نائب مدير عام الغرفة ورولاند جبور رئيس الغرفة الأسترالية - العربية للتجارة والصناعة وممثلو نحو 23 شركة محلية بجانب مشاركة مكتب تنمية الصناعة بأبوظبي وسوق أبوظبي العالمي.

وأكد هلال الهاملي، أن استضافة الغرفة للحدث تأتي ضمن استراتيجيتها العملية كونها ممثل بيئة الأعمال في أبوظبي وتتطلع باهتمامٍ للتعرف إلى المشاريع الحالية والفرص الاستثمارية في أستراليا، مشيراً إلى أن الغرفة تهتم بالترويج وإلقاء الضوء على جاذبية الاستثمارات الواعدة لدى الجانبين، بما يضيف آفاقاً رحبة للتعاون التجاري.