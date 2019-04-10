انطلاقة أسبوع المتعاملين في «اقتصادية عجمان»

المصدر: عجمان ــ البيان

انطلقت في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، فعاليات الدورة الثالثة لأسبوع إسعاد المتعاملين، والتي تقام للفترة من السابع إلى الحادي عشر من أبريل في مركز إسعاد المتعاملين التابع للدائرة، إضافة إلى المراكز الخاصة المفوضة بتقديم عدد من خدمات الدائرة، ممثلة في مركز تسهيل الهاجس، ومركز تعجيل.

وافتتح الفعاليات علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بحضور عدد من قيادات الدائرة ومراكز الخدمة ويتخللها عدد من الأنشطة التفاعلية والمسابقات، إضافة إلى مبادرات المراكز الموجهة للمتعاملين مثل مبادرة السعادة شعاري، ومبادرة خطوة بخطوة، والمتعامل السعيد وغيرها، وتهدف الفعالية بشكل عام إلى تعزيز سعادة المتعاملين، والاستماع لأفكارهم وتحديد أهم التحديات التي قد تواجههم في رحلة تأسيس الأعمال، إضافة إلى توعيتهم بإجراءات وخدمات الدائرة.

وسيتم اختتام فعالية أسبوع إسعاد المتعاملين في مركز الخدمة بالحميدية، حيث سيتم تكريم المتعاملين من أصحاب الاقتراحات المتميزة والمتفاعلين في التواصل مع الدائرة، كما سيتم تكريم موظفي علاقات المتعاملين ومنسقي الشكاوى والاقتراحات المتميزين، إلى جانب توفير منصة تفاعلية مباشرة مع القيادات وفريق عمل الدائرة، يتم خلالها حصر مقترحات وتطلعات الجمهور.