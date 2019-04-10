«آيرينا»: الطاقة المتجددة يمكنها تلبية 86 % من الطلب العالمي

المصدر: أبوظبي - وام

أكد تقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» أن هناك طرقاً لتلبية 86 % من الطلب العالمي على الطاقة باستخدام الطاقة المتجددة.

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان التحول العالمي في الطاقة: خارطة طريق حتى 2050 - وصدر أمس خلال حوار الانتقال في الطاقة الذي عقد في برلين بألمانيا - أن زيادة الطاقة المتجددة إلى جانب الإمداد بالكهرباء يمكن أن يوفر أكثر من ثلاثة أرباع الانخفاض في الانبعاثات المرتبطة بالطاقة واللازمة لتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ.

ونوه إلى أن إمدادات الطاقة العالمية ستزداد بأكثر من الضعف خلال هذه الفترة مع توليد غالبيتها من الطاقة المتجددة التي تأتي في معظمها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

و قال فرانشيسكو لاكاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» إن السباق من أجل تأمين مستقبل آمن للمناخ دخل مرحلة حاسمة مشيراً إلى أن الطاقة المتجددة هي الحل الأكثر فاعلية والمتوفر بسهولة لمواجهة ارتفاع انبعاثات الكربون ويمكن لمزيج من مصادر الطاقة المتجددة وإمداد أعمق بالكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة أن يحقق أكثر من 75 % من الحد من الانبعاثات المرتبطة بالطاقة.

وذكر أن التحوّل السريع في الطاقة بما يتماشى مع خارطة الطريق لعام 2050 من شأنه أن يوفر على الاقتصاد العالمي نحو 160 تريليون دولار بشكل تراكمي على مدار السنوات الـ30 القادمة مشيرا إلى أن كل دولار يتم إنفاقه على تحويل الطاقة سيؤتي ثماره 7 أضعاف. وأضاف لاكاميرا أنه بحلول منتصف القرن الحالي سيكون الاقتصاد العالمي أكبر وستزيد الوظائف التي يتم توفيرها في قطاع الطاقة من فرص العمل العالمية 0.2%.