«بيوت.كوم» تستحوذ على «لامودي» الشرق الأوسط بـ 100 مليون دولار

المصدر: دبي- البيان

استحوذ «بيوت.كوم»، موقع العقارات المتخصص في الإمارات، على جميع أصول «لامودي» التابعة لمجموعة «ميدل إيست إنترنت جروب» في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك بواباتها الالكترونية في كل من دولة الإمارات، المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب صفقة زيادة رأس المال المستثمر بقيمة 100 مليون دولار والتي تم إبرامها مؤخراً من الفئة الرابعة في مجموعة إيميرجنغ ماركتس بروبرتي جروب – اي ام بي جي (Emerging Markets Property Group) الشركة الأم لـ«بيوت.كوم»، والتي أوضحت بدورها أن الهدف الرئيس من اتخاذ هذه الخطوة يتمثل بسعيها نحو توسيع نطاق أعمالها بشكل مكثف بالإضافة إلى ترسيخ مكانتها كأقوى مزود وأكبر مرجع يضم إعلانات مبوبة للعقارات في دول الخليج العربي.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة «بيوت.كوم»:«لطالما كان تركيزنا في (بيوت.كوم) منصبّاً على توفير الحلول التي تتوافق مع مختلف المتطلبات في كل سوق في المنطقة بحسب طبيعته، الأمر الذي شكل دافعاً لنا لإتمام هذه الصفقة، حيث أردنا مشاركة هذه الفلسفة مع عملائنا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الأسواق في المنطقة».

يذكر بأن المجموعة توفر حالياً أكثر من 2000 فرصة عمل في كلٍ من دولة الإمارات والمغرب وباكستان وبنغلاديش بالإضافة إلى إسبانيا ورومانيا، وتسجل المواقع التابعة لها أكثر من 9 ملايين زيارة شهرياً تحقق بمجملها 65 مليون مشاهدة للصفحات، كما وتتلقى أكثر من مليوني طلب شهرياً على العقارات المعروضة.