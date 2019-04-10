الاتحاد الدولي للاتصالات يؤكد أهمية تعزيز تقنيات الجيل الخامس

المصدر: دبي- البيان

أعلن مجلس سامينا للاتصالات أن هولين جاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، سوف يحضر قمة القادة لعام 2019 التي تستضيفها دبي في 18 أبريل الجاري تحت رعاية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ليؤكد أهمية التعاون الدولي في تعزيز تقنيات الجيل الخامس من أجل التشجيع على إحداث تغير عالمي في اتصالات الأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى تعزيز الاندماج الرقمي في المجتمع.

كما تدل مشاركة جاو في قمّة مجلس سامينا للقادة 2019 على التفاعل المتزايد للاتحاد الدولي للاتصالات مع صناع القرار من القطاع الخاص الذين يستخدمون منصات موثوق بها يوفرها مجلس سامينا من أجل التقاء القادة ذوي الأفكار المتشابهة وإجراء عصف للأفكار حول الحلول المتعلقة بمشاكل الصناعة المعقدة.