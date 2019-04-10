إيطاليا تسعى لاستقطاب المستثمرين

المصدر: دبي - البيان

افتتحت فالنتينا سيتا، القنصل العام الإيطالي في دبي وجيانباولو برونو، الملحق التجاري لدولة الإمارات وسلطنة عمان وباكستان، العرض التقديمي لدولة إيطاليا في ملتقى الاستثمار السنوي التاسع 2019 أمس في مركز دبي التجاري العالمي.

وركز العرض التقديمي لدولة إيطاليا على فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) حيث سلط الضوء على أبرز الخصائص الاقتصادية في البلد مع تقديم بينات للبيئة الاستثمارية في إيطاليا. شمل العرض التقديمي أبرز المتحدثين، من بينهم، ستيفانو نيجرو، رئيس قسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) بالوكالة التجارية الإيطالية. كما أوضح ستيفانو أهم الأسباب الكامنة وراء مكانة إيطاليا المميزة للاستثمار.

كما تحدثت باتريزيا سيليا، مديرة شركة لارج كابس، للاستثمار في السيارات والسوق الذكي – سوق بورصة إيطاليا الأساسي، وفرانسيسكا تشيتي، مديرة قسم تطوير أعمال المستثمرين المؤسسين في مجموعة بورصة لندن، حول فرص السوق الإيطالي في زيادة رأس المال، والاستثمار والتحول الرقمي.