ملتقى الشركات الناشئة يعزز تواصل المستثمرين المحتملين وشركاء الأعمال

المصدر: دبي ــ البيان

عمل ملتقى الشركات الناشئة لعام 2019 AIM Startup في يومه الثاني على تعزيز التواصل بين المستثمرين المحتملين وشركاء الأعمال من جميع أنحاء العالم.

وهذا الحدث يقام بالشراكة مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، والذي يعد بمثابة منصة للشركات الناشئة للتواصل مع المستثمرين وممثلي الحكومات ومديري الشركات وخبراء الصناعة. وألقى الملتقى في يوميه الأولين الضوء على تأثير هذه التقنيات من خلال استكشاف الفوائد والتحديات والفرص الناتجة عن التحول الرقمي.

وسيجمع الملتقى صناع السياسة وخبراء الصناعة وأصحاب المشاريع الإبداعية والمؤسسات المالية تحت سقف واحد لتعزيز الاستثمارات في مجالات الشركات الناشئة، لا سيما تلك التي توفر حلول تكنولوجيا وتطبيقات المعلومات.

جاء هذا في وقت تستمر الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تشمل القطاعات المتعلقة بالرعاية الصحية والترفيه والتمويل، في الحصول على أكبر الاستثمارات.

وارتفع عدد المستثمرين في مجال التكنولوجيا في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يصل إلى 31% بين عامي 2012 و2017 كما ورد في تقرير بعنوان: «حالة الاستثمارات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2013-2017». وشهدت الشركات الناشئة في المنطقة والتي جمعت 650 مليون دولار في التمويل في عام 2017، حوالي 30 صندوقاً جديداً خلال عام 2017-2018.

وشاركت أكثر من 100 شركة ناشئة وصغيرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الدورة الثالثة من ملتقى الشركات الناشئة. وشاركت "دبي الجنوب" كعارضاً آخر في الملتقى العالمي.

وقال شويب الإبراهيمي، نائب رئيس مجمع الأعمال في الشركة: "إن 80 % من الشركات في دبي الجنوب هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم وهدفنا هو دعم الشركات الناشئة ومشاركتنا في هذا الحدث هو أكبر شهادة على ذلك".