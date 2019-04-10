«عزيزي للتطوير العقاري» تستكمل 86% من «فاريشتا» في الفرجان

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «عزيزي للتطوير العقاري» استكمال أكثر من 86% من أعمال البناء و60% من أعمال التشطيبات الخارجية لمبنى «فاريشتا عزيزي» الذي يعد واحداً من 20 مشروعاً للشركة في منطقة الفرجان.

ويسير العمل في المشروع وفق الجدول الزمني المحدد لتسليمه خلال الربع الثاني من العام 2019، حيث تجري أعمال التشطيبات النهائية بما في ذلك تركيب خزانات الملابس، وخزائن المطابخ، والتجهيزات الصحية، والتمديدات الميكانيكية والكهربائية والصحية.

علاوةً على ذلك، تم استكمال ما يزيد على 85% من أعمال الواجهة الخارجية للمبنى، إلى جانب إنجاز 95% من أعمال المرحلة الثانية للتمديدات الميكانيكية والكهربائية والصحية. ويضم مشروع «فاريشتا عزيزي» 284 وحدة سكنية تشمل 137 شقة استوديو، و124 شقة بغرفة نوم واحدة، و15 شقة بغرفتي نوم، بالإضافة إلى 8 وحدات «بنتهاوس».