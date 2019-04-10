البحرين والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان برنامجاً مشتركاً لدعم 100 من الشركات الناشئة في العالم العربي

المصدر: المنامة - البيان

تتعاون البحرين والمنتدى الاقتصادي العالمي على إطلاق برنامج جديد لدعم الشركات الـ100 الناشئة المختارة للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، والمتخصصة في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وتم الإعلان عن هذه المبادرة ضمن جلسة «100 شركة ناشئة عربية» خلال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا الذي عقدت اجتماعاته مؤخراً في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وقال خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس البحرين للتنمية الاقتصادية: تعد مبادرة 100 شركة عربية ناشئة لتشكيل الثورة الصناعية الرابعة مبادرة متميزة، وإننا بحاجة إلى توفير الدعم اللازم للشركات الناشئة وتمكينها من الازدهار وتقديم كافة مقومات النجاح لها.

وستحدد هذه الشركات مستقبلنا ولا بد من أن نسمح لها من الاستفادة من الفرص الواعدة والحوافز المتعددة التي توفرها البحرين والتي تساعد على الوصول لدعم أكثر شمولاً.

ووصلت نسبة الزيادة في الاستثمارات إلى 31% مقارنة بعام 2017، وعليه فقد وصلت المنطقة إلى رقم قياسي جديد لتمويل الشركات الناشئة الإقليمية. ووفقاً لبيانات منماجنيت - العراق، وهي شركة اختيرت مرتين من بين 100 شركة ناشئة عربية.

بقي الاستثمار الأجنبي مستقراً في عام 2018 بنسبة 30%من خارج العالم العربي، في حين استحوذت شركات التقنية المالية على التجارة الإلكترونية كصناعة رائدة نتيجة لزيادة الصفقات بنسبة 8% منذ عام 2017.

وشارك في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي أكثر من 1000 من قادة الحكومات ورؤساء الشركات والمجتمع المدني بالإضافة إلى قادة من دول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام وشمالي إفريقيا، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسين من شرقي أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.