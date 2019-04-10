التقنيات المالية تقود الابتكار في عالم الأعمال خليجياً

المصدر: دبي-البيان

أكدت الجلسة النقاشية التي نظمتهـا كلية تمويل الشركات التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW حول التطور السريع للتقنيات المالية في منطقة الخليج، أن قطاع التقنيات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي سيلعـب دوراً محورياً في قيادة موجة الابتكار في عالم الأعمال، مدعوماً بالبيئة التنظيمية المتطوّرة، والمبادرات الحكومية.

80 عضواً

وأقيم الحدث في مركز دبي المالي العالمي، بحضور ما يزيد عن 80 عضواً من المعهد وكبار ممثلي الشركات من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، وذلك بالتعاون مع شركة Drooms، المزوّد الرائد والحائز على جوائز لغرف البيانات، وتضمنت قائمة المتحدثين كلاً من: مارتن هيوارد، رئيس قسم التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في شركة التميمي وشركاه؛ وبراد دوغلاس، مدير إدارة الأسواق في سلطة دبي للخدمات المالية؛ وأليكساندر غريليير، الرئيس التنفيذي لشركة Drooms؛ وعبد الرحيم غلام نبي، المستشار الأول لمساعد المدير العام لقطاع المالية والعمليات التجارية وعلاقات العملاء ووحدة الابتكار والمستقبل في سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي؛ وجاد صايغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «سروة». وأدارت الجلسة فانيسا إيستهام فيسك، مديرة غير تنفيذية مستقلة.

وبعد كلمة تعريفية ألقاها أندرو تاربك، الشريك ورئيس قسم الملكية في الأسواق المالية بشركة التميمي، ناقش المتحدثون والضيوف كيف يتم اعتماد التقنيات المالية المبتكرة من قبل الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن تطوير إطار عمل تنظيمي لها.

واتفق المتحدثون على أن التقنيات الحديثة تتطور بوتيرة سريعة في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يزيد من إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية.

التقنيات الإبداعية

وقال أليكساندر غريليير، الرئيس التنفيذي لشركة Drooms: «تقدم التقنيات الإبداعية فرصة هائلة للشركات من أجل زيادة كفاءة الامتثال، وعبر النموذج الكلي للأعمال.

ومن وجهة نظر مزود للتكنولوجيا، فإن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات، كلها عناصر أدّت إلى تقليل الوقت المستغرق لإنجاز الإجراءات المطلوبة، وسرعت من عملية تدقيق ومراجعة الصفقات. ومن المؤكد أن الابتكار التكنولوجي سيستمر في الارتقاء بصناعة الخدمات المالية، وإحداث ثورة في الأنظمة والعمليات، مع بقائه محركاً رئيسياً لعقد الصفقات».