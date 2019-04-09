«بروبيرتي فايندر» تستحوذ على منافستها «جيه آر دي جروب»

المصدر: دبي - سيد صالح

وافقت شركة «بروبيرتي فايندر»، التي تعدّ واحدة من أبرز بوابات تسويق العقارات في دولة الإمارات، على إبرام صفقة تستحوذ بموجبها على منافستها، شركة «جيه آر دي جروب».

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، عن بيان صحفي صادر من شركة «آي مينا جروب»، وهي واحدة من أكبر المستثمرين في «جيه آر دي جروب»، أن أليكس نيكولاس وسيدهارت سينغ، مؤسسي «جيه آر دي جروب»، سيصبحان بموجب الصفقة المنتظرة مساهمين في «بروبيرتي فايندر».

وأضافت الوكالة أن هذه الصفقة تعد ثاني استثمار من جانب «بروبيرتي فايندر»، وذلك بعد بضعة أسابيع من إعلانها عن زيادة حصتها في موقع «زينغات» الشبكي التركي للمعلومات المتعلقة بالعقارات، لتصل إلى حوالي 40%.