1000 خبير في ملتقى الاستثمار يبحثون إثراء الاقتصاد عبر العولمة الرقمية

المصدر: دبي ـ بشار باغ

تبادل 1000 خبير ومتخصص، من 140 دولة أمس ضمن فعاليات الدورة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي بدبي، تحت شعار: «رسم خريطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصاديات العالمية من خلال العولمة الرقمية»، استراتيجياتهم بشأن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وعقد الملتقى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ويشارك في الملتقى أكثر من 20000 من قادة الشركات والمستثمرين والخبراء لمدة ثلاثة أيام .

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