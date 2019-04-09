المزروعي: «أوبك» لا تخطط لتغيير عملة الدولار في تجارة النفط

المصدر: دبي - عمرو عادل

أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، رئيس الدورة الحالية لمنظمة (أوبك)، أن استخدام الدولار الأمريكي كعملة لتجارة النفط الرئيسة، لا يمكن تغييره بين عشية وضحاها، قائلاً: «دعونا لا نقفز إلى واحدة من تلك الأفكار، و«أوبك» لم تقل ذلك، وأعضاؤها لم يزعموا تغيير عملة التجارة».

وتوقع في تصريحات على هامش الدورة السابعة والعشرين من «مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2019» التي افتتحها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أمس، أن يكون الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج جيداً خلال شهر أبريل الجاري، مؤكداً أن السوق في الاتجاه الصحيح.

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