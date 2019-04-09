«مبادلة» تبيع حصة في «سيبسا» بـ 17.6 ملياراً

المصدر: أبوظبي-البيان

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، شركة الاستثمار الاستراتيجي التابعة لحكومة أبوظبي، ومجموعة «كارلايل»، المسجلة في بورصة ناسداك باسم CG، أن صناديق استثمارية تابعة لـ«كارلايل» سوف تستحوذ على حصة أقلية في شركة «سيبسا»، المملوكة بالكامل لمبادلة، والتي تتخذ من العاصمة الإسبانية مدريد مقراً لها، وتبلغ قيمة الشركة الإجمالية 44 مليار درهم (12 مليار دولار)، وتتراوح الحصة المقرر الاستحواذ عليها من %30 – 40%، تقدر بنحو 3.6 مليارات دولار - 4.8 مليارات دولار (13.2 مليار درهم - 17.6 مليار درهم).

وتعد «سيبسا» أكبر شركة خاصة في مجال عمليات النفط والغاز على مستوى القارة الأوروبية، وسوف تخضع صفقة البيع لموافقات الجهات التنظيمية المعنية، ويتوقع اكتمالها بحلول نهاية العام 2019.

وسيتم تأكيد حصة كل مساهم عند استكمال الصفقة بشكل نهائي.

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