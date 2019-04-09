اجتماع استثنائي.. عمومية «دريك آند سكل» تقر استمرار النشاط

المصدر: دبي ــ عمرو عادل

في اجتماع استثنائي، أقر مساهمو شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» خطة إعادة الهيكلة واستمرارية نشاط الشركة بعد أن لحقت بها خسائر بلغت أكثر من نصف رأس مالها المصدر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للعمومية أمس، نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد في اجتماعها الأول الأسبوع الماضي.

وبلغت نسبة حضور الاجتماع الذي يعقد بمن حضر من المساهمين نحو 27%، وافق 99% منهم على قرار استمرار النشاط.

وبحسب المادة 302 من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 يتوجب على مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة اتخاذ قرار بحل الشركة قبل الأجل المحدد لها أو استمرارها في مباشرة نشاطها.

كما وافق المساهمون على تخويل مجلس الإدارة بتصفية، إغلاق، أو بيع بعض فروع الشركة أو الشركات التابعة. وفوض المساهمون مجلس الإدارة ببيع أسهم «دريك آند سكل» في«واحة الزاوية» المدرجة في سوق أبوظبي نظراً لوجود طرف ذي علاقة، وذكر المجلس أنه تلقي عرضاً بقيمة 96 مليون درهم لقاء هذه الحصة، مع العلم أن صافي ما دفعته الشركة 65 مليون درهم، فيما يصل الربح المتوقع إلى 30 مليون درهم. وبلغ إجمالي مديونيات الشركة والتزاماتها نحو 6.5 مليارات درهم.