الإمارات حاضنة عالمية للابتكارات

المصدر: دبي ـ سيد صالح

وصف موقع «انترناشيونال انفستمنت» البريطاني الإمارات بأنها واحدة من أكثر بلدان العالم ابتكاراً وديناميكية، وأضاف أن الدولة تسعى إلى تعزيز هذه المكانة، وهو ما دفعها إلى اتخاذ مجموعة من التدابير، كان أحدثها الخطوة التي أعلنت عنها مؤخراً والمتمثلة في منح تأشيرات إقامة تبلغ مدتها 5 سنوات لأفضل 100 شركة ناشئة في الدول العربية.

وذكر تقرير نشره الموقع أن الإمارات تعد بالفعل حاضنة عالمية للابتكارات وأيضاً للشركات الناشئة.

وأضاف أن السبب الأول وراء ذلك هو البيئة التشريعية الصديقة للابتكار التي توفرها الدولة. وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تهدف إلى استقطاب المواهب الواعدة في مجال ريادة الأعمال إلى الإمارات وإنشاء نظام بيئي خاص بالابتكار في الدولة.

وذكر أيضاً أن هذه الخطوة تأتي في سياق خطط التنوع الاقتصادي التي تتبناها الإمارات منذ عدة سنوات. وأضاف أن من شأن هذا القرار مساعدة الإمارات في أن تصبح بمثابة «مختبر للعالم». وأفاد التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت العام الماضي رقماً قياسياً في حجم تمويل الشركات الناشئة، بزيادة في الاستثمارات الأجنبية المخصصة لهذا التمويل بلغت نسبتها 31%.