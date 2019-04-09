«أبوظبي للأوراق المالية» يبحث تحديث خطته الاستراتيجية

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد سوق أبوظبي للأوراق المالية، ورشة عمل بحضور خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، وأعضاء مجلس الإدارة إضافة إلى أعضاء الإدارة التنفيذية في السوق للتباحث حول آلية إعداد وتحديث الخطة الاستراتيجية الحالية للسوق ومراجعتها.

وقال المنصوري: تأتي هذه الورشة في وقت أصبح من الضروري مراجعة وتحديث وتطوير خططنا الاستراتيجية لتتلاءم مع التطورات المتسارعة للأحداث في العالم، موضحاً أن القيادة الرشيدة أولت اهتماماً ببناء الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية كافة، الاتحادية منها والمحلية، وحرصت على التعريف بها لجميع المعنيين من المتعاملين، والشركاء والموظفين.

وتم استعراض المبادرات التي تشملها الاستراتيجية وأهدافها والجدول الزمني الخاص بها، وأحدث التوجهات التي تعتمدها أسواق الأوراق المالية في المنطقة والعالم مع رصد وتحديد أبرز التحديات التي يجب أخذها بعين الاعتبار لمعالجتها وتجاوزها وذلك ضمن التزام السوق ببرنامج خطة أبوظبي نحو تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة وفي إطار تعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات.

وأشار خليفة المنصوري إلى أهمية الورشة للحوار حول التوجهات العالمية في البورصات العالمية وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية ومستقبل البنية التحتية للأسواق المالية.

من ناحية أخرى، زار فريق الإدارة في شركة أدنوك للتوزيع سوق أبوظبي للأسواق المالية، أمس، حيث التقى بالوسطاء والفريق الإداري. وناقش المهندس سعيد الراشدي الرئيس التنفيذي بالإنابة، وجون كاري نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، وعدد من المديرين التنفيذيين السياسة التصاعدية الجديدة لتوزيع الأرباح وآفاق النموّ المتوقع .

وقال المهندس سعيد الراشدي: ممتنون لسوق أبوظبي للأوراق المالية لتوجيه هذه الدعوة لنا. وبصفتنا شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فنحن ندرك أهمية بناء شراكات استراتيجية طويلة المدى مع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

حيث تتيح لنا هذه العلاقة عرض أهم إنجازاتنا والنجاحات التي حققناها من خلال الأداء القوي في العام 2018، بالإضافة إلى تطلّعاتنا المستقبلية للنموّ المتسارع أمام وسطاء السوق الذين يتعاملون مع هذه الأمور بشكل يومي.