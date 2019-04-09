جائزة لـ«الأحواض الجافة العالمية» لاستكمالها رفع أثقل الأحمال

المصدر: دبي- البيان

حصلت الأحواض الجافة العالمية، المزوّد العالمي لخدمات قطاعات الشحن البحري والنفط والغاز والطاقة المتجددة، على جائزة «الابتكار والتكنولوجيا»، لاستكمالها رفع أثقل حمولة في الإمارات، لصالح مشروع منصة «بوروين غاما». جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز «ماستِك 2019»، التي تكرّم الإنجازات البارزة في الصناعة البحرية.

وصممت الأحواض الجافة العالمية، الجزء العلوي لمنصة «بوروين غاما»، والتي تقوم بتحويل طاقة الرياح إلى تيار جهد عالٍ مستمر لصالح شركات «بتروفاك» و«سيمنز» و«تينيت».

وتقوم منصة «بوروين غاما» ذي الجهد العالي المستمر، بنقل 900 ميغاواط من الكهرباء، إلى مزارع الرياح البحرية المتصلة في بحر الشمال، إلى البر الرئيس بألمانيا الاتحادية، ما سيوفر طاقة رياح نظيفة كافية لتوفير الاستهلاك السنوي للكهرباء، لأكثر من مليون أسرة ألمانية. وتم بناء المحطة الفرعية كمنصة بحرية بحجم عملاق، إذ يبلغ طولها 71 متراً، وعرضها 71 متراً، وارتفاعها 37 متراً.

وتم إنجاز رفع أثقل حمولة في الإمارات، من خلال رفع مشروع «بوروين غاما» بالطريقة الانزلاقية للهيكل العلوي، وإطار دعم السطح العلوي، باستخدام نظام سحب هيدروليكي متطور، لنقل المشروع على سفينة لرفع الأحمال الثقيلة، وبالتالي، نقل الهيكل العلوي للمنصة إلى بحر الشمال.

وقال القبطان رادو أنتولوفيتش، المدير التنفيذي رئيس قسم الخدمات البحرية بموانئ دبي العالمية: نحن في الأحواض الجافة العالمية، متخصصون في بناء مشاريع بحرية خارجية واسعة النطاق، ويُكمل فريقنا ذو المهارات العالية باستمرار، الحلول الآمنة والفعالة في جميع أعمال المشروع.

وتؤكد هذه الجائزة إمكاناتنا القوية بمنشأة الأحواض الجافة العالمية، وتضعنا في موقعٍ ريادي لتقديم حلول مبتكرة لقطاع الطاقة في الدولة وفي جميع أنحاء العالم.