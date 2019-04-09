رئيسا بوليفيا ونيجيريا يتفقدان معرض مدن المستقبل 2019

المصدر: دبي- البيان

تفقد «إيفو موراليس» رئيس دولة بوليفيا، ومحمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا، برفقة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، في معرض مدن المستقبل 2019، الذي انطلقت فعالياته أمس، في مركز دبي التجاري العالمي.

وبالتزامن مع ذلك، افتتح الدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، فعاليات ملتقى الشركات الناشئة في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمعان كبار قادة الحكومات والمستثمرين وخبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم، لمناقشة الدور المتنامي للشركات الناشئة، ومدن المستقبل، في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للدول والنمو الاقتصادي فيها.

وانطلق ملتقى الشركات الناشئة AIM Start، ومعرض مدن المستقبل، بالتزامن مع ملتقى الاستثمار السنوي AIM 2019، وتستقطب الدورة الحالية من ملتقى الشركات الناشئة AIM Startup، مئات الشركات الناشئة الواعدة من 25 دولة، تحت سقف واحد، للمساعدة في تسهيل التفاعلات التجارية والشراكات الاستثمارية بينها وبين كبار المستثمرين وكبار رجال الأعمال وممثلي المؤسسات الدولية والجهات الحكومية.