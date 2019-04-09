«الخليج للاستثمار الإسلامي» تستحوذ على مستودعات في دبي بـ 250 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة الخليج للاستثمارات الإسلامي (GII) عن استحواذها على محفظة أصول لوجستية من المستودعات الواقعة في جبل علي ومجمع دبي للاستثمار، وذلك نيابة عن مستثمريها بقيمة 250 مليون درهم.

وتشتمل المحفظة على مخازن عامة ومتخصصة، مؤجرة لشركات لوجستية عالمية وإقليمية رائدة بعقود إيجار واتفاقيات قوية وطويلة الأجل.

وﻗﺎل ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن، الشريك اﻟﻣؤﺳس لـ GII واﻟرﺋيس اﻟﺗﻧﻔيذي لمنطقة الخليج: «الشركة مستمرة في زيادة وتنويع ﻣﺣﻔظﺗنا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرية اﻟﻣﺣﻟية ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات بالدخول ﻓﻲ القطاع اللوجستي الآخذ في النمو ﺑﺳرﻋﺔ، متوقعاً أن يستمر قطاع الخدمات اللوجستية في النمو بوتيرة سريعة على خلفية النمو الهائل في الطلب على التجارة الإلكترونية».

وأضاف: إن أصولنا اللوجستية في دبي تتمتع بعقود إيجار طويلة الأجل ومتوسط عائد على رأس المال المستثمر يبلغ 10% سنوياً، و هو ما يوفر لمستثمرينا فرصة جذابة في سوق واعد.

وقال بانكاج جوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأسواق الإمارات في الشركة إنه استثمار مناسب جداً لاستراتيجيتنا الهادفة لتوفير عوائد نقدية عالية مستثمرينا.