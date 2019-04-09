«مبادلة» تبيع حصة في «سيبسا» تصل قيمتها إلى 17.6 ملياراً

المصدر: أبوظبي-البيان

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، شركة الاستثمار الاستراتيجي التابعة لحكومة أبوظبي، ومجموعة «كارلايل»، المسجلة في بورصة ناسداك باسم CG، أن صناديق استثمارية تابعة لـ «كارلايل» سوف تستحوذ على حصة أقلية في شركة «سيبسا»، المملوكة بالكامل لمبادلة، والتي تتخذ من العاصمة الإسبانية مدريد مقراً لها، وتبلغ قيمة الشركة الإجمالية 44 مليار درهم (12 مليار دولار)، وتتراوح الحصة المقرر الاستحواذ عليها بين 30% 40%، تقدر بنحو 3.6 مليارات دولار - 4.8 مليارات دولار (13.2 مليار درهم - 17.6 مليار درهم).

وتعد «سيبسا» أكبر شركة خاصة في مجال عمليات النفط والغاز على مستوى القارة الأوروبية، وسوف تخضع صفقة البيع لموافقات الجهات التنظيمية المعنية، ويتوقع اكتمالها بحلول نهاية العام 2019.

وكانت «مبادلة» قد اتبعت استراتيجية لبيع هذه الحصة في «سيبسا» من خلال اعتماد خيارين أساسيين، تمثل الأول بطرح اكتتاب عام في سوق المال في مدريد، والثاني من خلال السعي لإبرام صفقة خاصة مع أحد الشركاء المحتملين.

منعطف جديد

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في«مبادلة»: «سعداء بهذا الاتفاق مع كارلايل وانضمامها كشريك في سيبسا، خاصة أنها تتمتع بسمعة مرموقة كشركة استثمار عالمية تدير استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة العالمي، وتعتبر الصفقة منعطفاً جديداً في مسيرة سيبسا الممتدة لـ 90 عاماً، حيث عملت مبادلة خلال السنوات الماضية مع فريق عمل سيبسا لبناء شركة متخصصة في مجال الطاقة المتكاملة، ونحن نتطلع لانضمام كارلايل التي تتمتع بخبرة عريقة في مجال الطاقة، كشريك في سيبسا، للعمل مع فريق الإدارة فيها نحو تعزيز وتطوير وتنمية الشركة.

وأضاف: «تتفق الشركتان على قوة أعمال سيبسا والفرص التي تمتلكها للنمو، ونحن واثقون بقدرتها على مواصلة الأداء المتميز على المستويين التشغيلي والمالي، وقد انعكس ذلك جلياً في تقديرنا لقيمة الشركة خلال مرحلة المفاوضات».

وقال مارسيل فان بويكي، رئيس «كارلايل انترناشيونال إنيرجي بارتنرز»: «نحن سعداء بالدخول في شراكة مع مبادلة وفريق الإدارة التنفيذي في سيبسا من خلال التزامنا بالاستثمار في الشركة التي تمتلك إمكانات وفرصاً مستقبلية واعدة في قطاع الطاقة العالمي، ونتطلع للعمل معاً لتعزيز مسار نمو الشركة بما يعود بالنفع على عملائها ومورديها والعاملين فيها، ويمتلك فريقنا سجلاً حافلاً بالإنجازات ويتمتع بقدرات مميزة في المجالات المالية والتشغيلية بقطاع الطاقة، وخبرة واسعة في قطاعات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق».

وسيتم تأكيد حصة كل مساهم عند استكمال الصفقة بشكل نهائي، علماً بأن «مبادلة» ستبقى المالك لحصة الأغلبية، وسيتم تمويل هذه الصفقة من قبل الصناديق الاستثمارية التابعة لـ «كارلايل» وشركائها من المستثمرين.

20 دولة

وتتمتع «سيبسا» بسمعة واسعة كشركة إسبانية متخصصة في مجال عمليات الطاقة المتكاملة، وحققت مكانتها من خلال النمو القوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، وتدير الآن أصولاً على امتداد سلسلة القيمة في قطاع النفط في أكثر من 20 دولة، محققة عوائد مستدامة، كما تعمل أيضاً في قطاع الطاقة المتجددة، وتضم أصول الشركة احتياطات نفطية كبيرة في حقلي «أم لولو»، و«صرب» البحريين في أبوظبي، وتعد «سيبسا» منتجاً رئيسياً للنفط في الجزائر، كما تدير عمليات في أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب شرق آسيا.

محطات توزيع الوقود

وعلى مستوى أعمال البيع بالتجزئة، تمتلك «سيبسا» شبكة واسعة من محطات توزيع الوقود والخدمة على امتداد شبه الجزيرة الآيبرية (إسبانيا والبرتغال)، وتقدم خدمات متكاملة لعملائها في إسبانيا تشمل توفير الوقود والغاز والكهرباء.

كما تمتلك وتدير مصفاتي تكرير في إسبانيا، وقد وظفت استثمارات كبيرة لضمان المحافظة على كفاءتهما ضمن أفضل المرافق في القارة الأوروبية، وستكون جاهزة لتطبيق متطلبات الجودة ومستويات الانبعاث الجديدة، التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية حين تصبح نافذة في يناير 2020.

وتعد «سيبسا» من الشركات الرائدة عالمياً في إنتاج مادة «الكيل البنزين الخطي»، وهي من أهم المواد التي تدخل في تصنيع المنظفات القابلة للتحلل البيولوجي، كما أنها ثاني أكبر منتج لمادتي «الفينول»، و«الأسيتون»، ولديها استثمارات جديدة في مرافق تصنيع «الكيل البنزين الخطي»، بهدف تعزيز حضورها في الأسواق الناشئة في قارة آسيا.