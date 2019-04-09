« الإمارات ريت» يحتفل بـ 5 أعوام على إدراجه في «ناسداك»

المصدر: دبي - البيان

احتفل صندوق «الإمارات ريت»، صندوق الاستثمار العقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية، بمرور خمسة أعوام على إدراج أسهمه في بورصة ناسداك دبي.

وقام كل من عبدالله الهاملي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إكويتاتيفا» دبي، وسيلفان فيوجو، الرئيس التنفيذي في المجموعة، ومديرة صندوق «الإمارات ريت»، بقرع جرس افتتاح سوق ناسداك دبي، وذلك للاحتفاء بمرور خمس سنوات على إدراج الصندوق في البورصة العالمية، وحضر الافتتاح مجموعة من كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولين حكوميين وكبار المديرين في الشركة.

وأصبح «الإمارات ريت» أول صندوق للاستثمار العقاري في منطقة الخليج يتمّ إدراج أسهمه في البورصة 8 أبريل 2014، ليصبح أكبر صندوق «ريت» متوافق مع الشريعة الإسلامية في العالم، كما كان أول صندوق «ريت» من المنطقة العربية يدخل إلى سوق الصكوك العالمي، ويحوز على تصنيف ائتماني عندما طرح صكوكه الأولى بقيمة 400 مليون دولار يوم 6 ديسمبر 2017.

وقال سيلفان فيوجو: «منذ طرحه للاكتتاب العام قام الصندوق بتوزيع 122.84 مليون دولار من الأرباح (0.41 دولار للسهم الواحد)، حيث يتيح الصندوق وسيلة بسيطة وفعّالة للاستثمار في المجال العقاري في محفظة متنوّعة من الأصول الممتازة توفّر سيولة مالية مستقرّة ومتنامية».

ومن جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لـ «ناسداك» دبي: «يعكس إدراج الصندوق في البورصة الدور المتنوّع الذي تلعبه أسواق المال في الإمارات من خلال تمكين المستثمرين من الدخول إلى القطاع العقاري دون امتلاك عقارات بشكل مباشر، وسنواصل دعمنا لتطوّر الصندوق من خلال توفير منصة فعّالة لتفاعله مع المستثمرين من المنطقة ومن حول العالم».