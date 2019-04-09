949 عضواً بمجلس سيدات أعمال دبي بنهاية الربع الأول 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلن مجلس سيدات أعمال دبي ارتفاع العدد الإجمالي لقاعدة بيانات أعضائه إلى 949 عضواً مع انتهاء الربع الأول من العام الجاري، مسجلاً نسبة نمو في العدد الإجمالي لبيانات أعضائه بلغت حوالي 10%، وذلك ارتفاعاً من 864 عضواً مع نهاية 2018، ما يعكس الدور المهم الذي يمثله المجلس لسيدات ورائدات الأعمال في الإمارة، والخدمات المتنوعة التي يتيحها لأعضائه لتعزيز تنافسيتهم.

13 فعالية

وبرزت خلال الربع الأول من العام جهود متميزة للمجلس في الارتقاء بمهارات الأعضاء وتطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية في الأداء المؤسسي، حيث نظم المجلس 13 فعالية متنوعة شملت ورشاً تدريبية وندوات ولقاءات أعمال وبعثات تجارية، هدفت لتعزيز خبرات الأعضاء ورفدهن بالمهارات اللازمة التي تمنحهن أفضلية في سوق العمل، وتسمح لهن بالتطور والنمو وتحسين الأداء التنافسي، حيث بلغ عدد المشاركات في هذه الفعاليات 308 مشاركين ومشاركات.

وتميزت هذه الفعاليات بتنوع مواضيعها وقيمة أهدافها ومخرجاتها، حيث سلطت الضوء على مواضيع أساسية منها مهارات التفاوض الناجح والتخطيط المالي وحماية الأعمال من الجرائم الإلكترونية والأنشطة الاحتيالية وقيادة الأعمال بأسلوب المحترفين ومفاهيم واستراتيجيات التسويق الإلكتروني بالتعاون مع «جوجل» بالإضافة إلى مكونات وعناصر تحفيز النمو والازدهار للأعمال.

ونظم المجلس بعثة تجارية للمشاركة في فعاليات المنتدى المالي الآسيوي الثاني عشر في هونغ كونغ الذي ناقش واقع الاقتصاد العالمي وتأثير التقنيات الحديثة على مسيرة نموه، حيث شكلت هذه المشاركة فرصة لإطلاع المشاركين من كبار قادة الاقتصاد العالمي على الرؤى الاقتصادية المتقدمة لسيدات الأعمال في دولة الإمارات.

برنامج تدريبي

وأطلق المجلس خلال الربع الأول من العام الحالي الدورة الثانية من «البرنامج التدريبي الخاص بأعضاء مجلس سيدات أعمال دبي للعام 2019، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج في دورته الأولى. ويمكن لأعضاء المجلس تقديم طلباتهم للمشاركة في هذا البرنامج التدريبي المتطور بحد أقصاه غدا.

وتشمل قائمة الأفراد والشركات التي ستوفر التدريب لأعضاء البرنامج ممثلين عن شركات عالمية مهمة منها «باتشي» و«جوجل» و«بي دبليو سي» و«فيسبوك» و«جيه بي مورجان تشايس بنك» و«إيدلمان» و«جامعة وولنغونغ في دبي» و«كانون الشرق الأوسط» وغيرها الكثير.

تحديث الخطة

ولفتت الدكتورة رجاء القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي إلى أن المجلس قام في الربع الأول بتحديث خططه الاستراتيجية والتركيز على توفير تدريب نوعي يتناسب مع متطلبات السوق، والعمل الدؤوب على تمكين المرأة اقتصادياً.

وقالت إننا مستمرون خلال العام في جهودنا لإكمال مسيرتنا في ترسيخ دور المرأة كركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد، وحريصون على توفير كل إمكاناتنا لنرتقي بدور المرأة في تطوير بيئة الأعمال، وذلك بالتزامن مع عام التسامح. ونتوقع في العام الحالي نمواً في عدد الأعضاء، وتنوعاً في خدماتنا.

تحفيز

يأتي النمو المتزايد في قاعدة بيانات عضوية المجلس ليشكل عاملاً محفزاً لاستقطاب المزيد من الأعضاء من سيدات الأعمال في دبي، والعمل على تنمية مهاراتهن الإدارية والقيادية والاستراتيجية باعتبارهن جزءاً لا يتجزأ من بيئة الأعمال المتنوعة في إمارة دبي ولاعباً أساسياً في مسيرة النمو الاقتصادي.