المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية اليوم في بنما

المصدر: بنما - البيان

تنطلق اليوم في بنما فعاليات النسخة الثالثة من المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية «بنما 2019» والذي يقام تحت شعار «استثمار الغد في وجهات المستقبل». وتنظم غرفة صناعة وتجارة دبي المنتدى بالشراكة مع بنك التنمية للبلدان الأمريكية و«ذا إيكونوميست إيفنتس» التي تدير محتوى المنتدى.

ويشارك في الحدث خوان كارلوس فاريلا، رئيس جمهورية بنما، جوفينيل مويس، رئيس جمهورية هايتي، وإيزابيل سانت مالو، نائب الرئيس ووزيرة خارجية بنما، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين من بنما والإكوادور وهندوراس وباراغواي وتشيلي والمكسيك وكوستاريكا وهايتي والدومينيكان، بالإضافة إلى كبار المديرين التنفيذيين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

كانت بعثة تجارية برئاسة غرفة دبي وصلت بنما تضم أكثر من 60 رجل أعمال من الإمارات للمشاركة في المنتدى، بجانب القيام بعدد من الزيارات الميدانية للتعرف عن كثب على الاقتصاد وبيئة الأعمال في بنما وما تتيحه من فرص تجارية واستثمارية في المستقبل، بالإضافة إلى المزايا التنافسية التي يمكن أن توفرها بنما للشركات الإماراتية التي تحرص على الاستفادة منها كمركز استراتيجي لتوسيع نطاق وصولها إلى أسواق أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

مشاركة أكبر

وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن منتدى الأعمال لدول أمريكا اللاتينية سيحقق أهدافه المتمثلة في تسهيل التعاون بين الإمارات وأمريكا اللاتينية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية الجديدة، مشيراً إلى أن ارتفاع مستوى المشاركة من قبل أبرز صناع القرار والشخصيات الاقتصادية، هو انعكاس لأهمية الدورة الثالثة من المنتدى ومؤشر على الاهتمام القوي والرغبة الأكيدة لدى أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وحرصهم على تعزيز وتوسيع علاقاتهم مع نظرائهم في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح بوعميم أن القرار الاستراتيجي بإقامة المنتدى إلى أمريكا اللاتينية سيساعد على تسريع التبادل التجاري وتوفير منصة مثالية لتأسيس شراكات وعلاقات جديدة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دبي كبوابة عالمية لشركات أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي التي تحرص على توسيع نطاق نشاطها في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وأضاف مدير عام غرفة دبي أن المنتدى في بنما يأتي بعد افتتاح مكتب غرفة دبي الثالث في أمريكا اللاتينية بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس الأسبوع الماضي، وهي خطوة كبرى تُظهر التزام غرفة دبي باستكشاف إمكانات المنطقة والفرص التجارية التي يمكن أن تمنحها لأعضائها.

فعاليات

وتتضمن فعاليات منتدى الأعمال لدول أمريكا اللاتينية - بنما 2019، العديد من العروض التقديمية والمناقشات التفاعلية واجتماعات الأعمال الثنائية التي تستكشف آفاق التعاون الاقتصادي في العديد من القطاعات والمجالات.