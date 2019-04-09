شراكة «رأس الخيمة الوطني» مع «مي كابيتال» للاستشارات الضريبية

المصدر: دبي- البيان

دخل بنك رأس الخيمة الوطني في شراكة مع «مي كابيتال»، شركة استشارات التمويل والأعمال للشركات. ستقدم هذه الشراكة خدمات متخصصة عبر قنوات محددة لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال في البنك.

وقال ماهاديفان راداكانثان، المدير التنفيذي للائتمان في بنك رأس الخيمة الوطني: «بعد دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ العام الماضي، أدركنا الحاجة إلى دعم عملائنا في قسم الخدمات المصرفية للأعمال في تحديد تعقيدات النظام الضريبي والتحديات المحاسبية الأخرى. ».

وقال خالد عبد الله جناحي، كبير أعضاء مجلس الإدارة في مجموعة مي كابيتال: «إنها مبادرة مهمّة لصالح عملاء قطاع الأعمال في البنك، حيث يتم العمل على خلق مزيد من الوعي حول الضرائب والمحاسبة والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والامتثال والمسائل التنظيمية».