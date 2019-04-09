«مرجان» تستعرض الفرص في المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2019

المصدر: الخيمة - البيان

تستعرض شركة «مرجان»، المطوّر الرئيس لعقارات التملك الحر في إمارة رأس الخيمة، الفرص الاستثمارية التي توفرها رأس الخيمة للمستثمرين في القطاعين الفندقي والعقاري، خلال مشاركتها في الدورة الخامسة عشرة من المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي الذي ينعقد في رأس الخيمة للسنة الثانية على التوالي في «مركز الحمراء الدولي للمؤتمرات والمعارض».

ويستضيف المؤتمر، الذي ينعقد بين 9 - 11 أبريل الجاري، ما يزيد على 900 خبير مختص بمجال الاستثمار الفندقي من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن أكثر من 100 متحدث.

ويشارك المهندس عبدالله العبدولي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»، خلال المؤتمر في جلسة حوارية رئيسية حول «منتجعات السوق المتوسطة وفرص الاستثمار في السوق المتوسطة غير التقليدية».