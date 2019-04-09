إنجاز 3566 مبنى جديداً في أبوظبي خلال 2018

المصدر: أبوظبي- وام

واصلت إمارة أبوظبي خلال عام 2018 تعزيز نهضتها العمرانية على النحو الذي يلبي متطلبات النمو السكاني، ويعزز مسيرة التنمية المستدامة، التي تشهدها كل القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية في الإمارة.

وشهدت إمارة أبوظبي في العام الماضي إنجاز 3566 مبنى جديداً، بمتوسط 297.1 مبنى شهرياً و9,7 مبان يومياً، وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء.

وتصدرت منطقة العين المركز الأول في عدد الأبنية التي جرى إنجازها في الإمارة، حيث تم بناء 1844 مبنى، فيما شهدت منطقة أبوظبي إنجاز 1576 مبنى، في حين بلغ عدد الأبنية المنجزة في منطقة الظفرة 146 مبنى.

ويعكس إنجاز وتسليم هذا العدد من المباني، خلال عام واحد فقط قوة قطاع البناء والتشييد في إمارة أبوظبي، كما أنهما مؤشر قوي إلى مستويات الطلب في السوق، فضلاً عن الحجم الكبير للاستثمارات الخاصة في الإمارة.

وعززت إمارة أبوظبي عبر السنوات الماضية من ريادتها في مجالات التطوير العمراني والتنمية المستدامة ونجحت في استقطاب أهم الخبراء والمختصين من ذوي الكفاءة والسمعة الدولية الواسعة في مجالات التخطيط العمراني والتنمية الحضرية المستدامة للاستعانة بهم والاستفادة من خبراتهم ومعرفتهم في تحقيق توجهاتها نحو إيجاد بيئة عمرانية مستدامة، وذلك وفق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في العالم.

وتسير إمارة أبوظبي في نهضتها العمرانية وفق رؤية أبوظبي 2030 التي تسعى إلى إيجاد حلول بيئة حضرية مستدامة وآمنة بالإضافة إلى بناء أنظمة نقل وبنى تحتية ذات مستوى عالمي وتلبية احتياجات السكان الحالية والمستقبلية.

يذكر أن إمارة أبوظبي تستعد لاستضافة الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي للأمم المتحدة 2020، وذلك تقديراً للتطور العمراني الذي شهدته في العقود الخمسة الماضية ونجاحها في تطبيق أهداف التنمية الحضرية المستدامة، بما يضمن مستقبل أفضل للأجيال القادمة.