دريملاينر لوجهات «الاتحاد للطيران» إلى جوهانسبرغ ولاغوس وميلانو

المصدر: أبوظبي- البيان

تعتزم الاتحاد للطيران، خلال موسم الصيف، تشغيل طائراتها طراز بوينغ 787-9 دريملاينر، لخدمة وجهاتها في جوهانسبرغ، اعتباراً من 1 أغسطس، ولاغوس اعتباراً من 2 أغسطس، وميلانو اعتباراً من 1 سبتمبر، لتحل محل طائرتها الحالية طراز إيرباص A330، التي تخدم تلك الوجهات.

وستحظى الوجهات الثلاث بميزات مقصورات الاتحاد للطيران لدرجة رجال الأعمال، والدرجة السياحية من الجيل التالي، والمرتبة لتحمل 28 استوديو في درجة رجال الأعمال، و271 مقعداً ذكياً في الدرجة السياحية.

وستشهد شبكة الوجهات العالمية للاتحاد للطيران من وإلى أبوظبي، توفير المزيد من طائرات بوينغ 787 دريملاينر، على الوجهات الرئيسة، مع تسلّم الشركة مزيداً من طائرات هذا الطراز مستقبلاً.