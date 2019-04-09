مبيعات قياسية في «ذا هارت أوف يوروب» بالربع الأول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «كليندينست» المطوّرة لمشروع «ذا هارت أوف يوروب»، عن تسجيل مبيعات قياسية لفترة الربع الأول من العام الحالي بقيمة تزيد على 345 مليون درهم من مشروع عقارات المنزل الثاني بنظام التملك الحر الأول من نوعه في دبي. ويمثل هذا زيادة بنسبة 69% على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول 2018.

ومنذ نهاية ديسمبر، باعت الشركة كامل عقارات المرحلة الأولى من المشروع بما في ذلك الفيلات في جزيرة ألمانيا، وجزيرة السويد، وجزيرة سانت بطرسبرغ، وأكثر من 80 وحدة من الفيلات العائمة «فلوتنج سي هورس». وهناك أكثر من 2000 عامل يعملون، وذلك ليتم تسليم المرحلة الأولى خلال 2019.

وقال جوزيف كليندينست مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «كليندينست»: «أثبت نموذج عقارات المنزل الثاني رفيعة المستوى جدواه في دبي. وساهمت المبيعات القياسية خلال فترة الربع الأول من العام الحالي في ترسيخ هذا المفهوم لدى العديد من المستثمرين، والذين أصبح لديهم الآن فهم أفضل حول المنزل الثاني باعتباره وجهة مميزة لقضاء العطلات أو الاستثمارات المالية الجيدة ذات الإيرادات المضمونة لأصحابها».