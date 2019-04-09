«بنك المشرق» يبحث مستقبل الخدمات المصرفية للشركات

المصدر: دبي - البيان

نظّمت شركة «فيناسترا» بالتعاون مع «بنك المشرق»، ورشة عمل حول مستقبل الخدمات المصرفية للشركات.

وقد شهدت الندوة حضور أكثر من 40 مشاركاً من عملاء البنك، بما فيهم مسؤولو الشؤون المالية الرئيسيين وكبار الرؤساء التنفيذيين من قطاعات الاتصالات والخدمات الاستهلاكية والنقل، الذين التقوا معاً للتحاور والنقاش بشأن التعرف إلى التحديات التي يواجهها القطاع، والبحث في كيفية معالجتها والتغلب عليها.

وقد شكّلت الإمكانات الهائلة لعدد من التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي و«بلوك تشين» وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي، التي تتيح فرصة مواتية للبنوك لتحسين مزايا ومنافع منتجاتها المصرفية للشركات، بعضاً من الموضوعات التي تم تسليط الضوء عليها خلال ورشة العمل.

نمو

وقال كريم لبادي، العضو المنتدب، رئيس خدمة المعاملات المصرفية العالمية في بنك المشرق، «شهدت الإمارات على مدى السنوات العشر الماضية نمواً اقتصادياً كبيراً، لاسيما في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية.

وفي ضوء تنامي التقنيات الرقمية الذكية، ظهر هناك عصر الابتكارات اللامحدودة التي أصبحت سائدة في الوقت الراهن، لاسيما في مجال الخدمات المصرفية للأفراد. ونحن في بنك المشرق، تتمثل رؤيتنا، في جلب هذه الابتكارات إلى قطاع الخدمات المصرفية للشركات بهدف تقديم خدمات أفضل لعملائنا.

ويلتزم بنك المشرق باستمرار بتقديم الجيل المقبل من التقنيات المصرفية الرقمية التي من شأنها أن تجعلنا دائماً في طليعة نظرائنا من البنوك الأخرى في القطاع المصرفي، وقد لعبت هذه الندوة، التي تم تنظيمها بالتعاون مع فيناسترا، دوراً مهماً في تحسين مزايا ومنافع منتجاتنا وخدماتنا المصرفية للشركات».

ابتكار

تم تصميم هذه الندوة الحصرية لدعم جهود التحول الرقمي المستمرة في بنك المشرق، مما سيمكّن كبار مسؤولي الأعمال التنفيذيين من تبادل الأفكار ومناقشة التأثير المتزايد للتكنولوجيا على قطاع الشركات.

من جهته، قال وسام خوري، العضو المنتدب في شركة فيناسترا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، «تبحث المؤسسات المالية في الشرق الأوسط باستمرار عن الطرق الأمثل لدفع عجلة الابتكار لديها وجذب عملاء جدد وتوسيع مصادر إيراداتها.

إن جملة المنافع والمزايا المتوفرة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات تعد متأخرة نسبياً عن تلك المتاحة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، غير أن بنك المشرق يشكل استثناءً من ذلك، نظراً لما يتسم به من تصورات مستقبلية بعيدة المدى، وهو اليوم يتولى قيادة التغيرات الحاسمة في مجال الخدمات المصرفية للشركات في المنطقة.

وإنه لشرف كبير لنا أن نتعاون مع بنك المشرق في هذا المشروع، وبأن ندير جولات نقاشية ستساهم بالتأكيد في تشكيل ملامح مستقبل البنك ومستقبل عملائه، ونتطلع إلى مواصلة الشراكة والتعاون مع بنك المشرق مستقبلاً».