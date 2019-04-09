«البنك العربي» الأفضل في المنطقة للعام الرابع على التوالي

المصدر: دبي- البيان

حصد البنك العربي مؤخراً جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2019»، والمقدمة من قبل مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية ومقرها نيويورك، محققاً بذلك فوزه للسنة الرابعة على التوالي بهذا اللقب.

يأتي حصول البنك على هذه الجائزة بناء على تقييم للبنوك العاملة في المنطقة من قبل محرري المجلة المتخصصين واستناداً إلى بيانات مستقاة من محللين ماليين وائتمانيين مختصين واستشاريين وخبراء ومدراء ماليين تنفيذيين ومصرفيين من حول العالم.

ويغطي نطاق هذه الجوائز ما يقارب 150 دولة حول العالم تشمل مناطق أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد تضمنت آلية التقييم والاختيار للبنوك الفائزة من هذه المناطق مجموعة من معايير الأداء الرقمية إلى جانب معايير أخرى ذات صلة بالصناعة المصرفية من بينها نمو موجودات البنك والربحية والانتشار الجغرافي وقوة العلاقات الاستراتيجية وتطوير الأعمال والابتكار في المنتجات.

وقال نعمة صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي: «يعكس هذا التقدير العالمي المكانة الإقليمية الرائدة للبنك العربي التي لا تقتصر على تحقيق أداء مالي قوي فحسب، بل تشمل كذلك دوره الريادي في تقديم الحلول المصرفية المتكاملة لعملائه من مختلف القطاعات محلياً وإقليمياً».

وأضاف: «إن اختيار البنك العربي أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام الرابع على التوالي يثبت قدرة البنك على المضي بنجاح واقتدار في تحقيق استراتيجيته الشاملة من خلال نهج مؤسسي وبرؤية مستقبلية واثقة، متخطياً الظروف والتحديات المختلفة التي تواجه المنطقة».