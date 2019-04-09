«إنفستكورب» تبيع «رينش غروب» الأمريكية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إنفستكورب» عن التوصل لاتفاق حول صفقة بيع شركة «رينش غروب» الأمريكية، المتخصصة في خدمات صيانة المنازل وترميمها؛ لشركة «ليوناردو غرين آند بارتنرز»، وهي شركة أسهم خاصة مقرها لوس أنجليس، علماً بأنه لم يتم الكشف عن تفاصيل وبنود الصفقة.

وقال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«إنفستكورب»: «تمثّل شركة «رينش غروب» أولى صفقاتنا بعدما أعلانا استراتيجية النمو في عام 2015، وهي تظهر قدرتنا على رفع القيمة عبر كل مرحلة من مراحل تطوير الأعمال، بداية من اختيار فريق الإدارة المناسب مروراً بتدشين العمليات الرئيسية ومبادرات النمو، بما يضمن تحقيق قيمة عالية تصب في كفة عملائنا ومساهمينا. وسوف نواصل هذا النهج الريادي المدعوم مع الشركاء عبر محفظة أصولنا المتنوعة».