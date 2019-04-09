«إبسون» تستعرض حلول الوسم الملونة في معرض التجزئة السلسة بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

تستعد شركة إبسون لعرض طابعات الإيصالات، وحلول الوسم الملونة وحلول الطباعة من الهاتف المحمول في معرض الشرق الأوسط للتجزئة السلسة 2019، والذي تنطلق فعالياته غداً في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، وستعرض إبسون فيه العديد من الحلول والأنظمة بما فيها أجهزة نظم نقاط البيع وحلول طباعتها عن الهاتف المحمول وحلول الوسم الملونة والمصممة لمساعدة الشركات على أداء أعمالها بفعالية أكثر بتكلفة أقل وحماية للبيئة.

وقال شهاب زبير، مدير المبيعات الإقليمي في شركة إبسون الشرق الأوسط: نتفهم احتياجات قطاعات التجزئة والضيافة لضمان تحقيق خدمة عملاء سلسة، فقد ارتفع سقف طموحات ومطالب عملاء اليوم بالنسبة للخدمات والتجزئة بشكل عام، ومن أجل الحفاظ على مكانتنا في بيئة التجزئة التي تتطور بسرعة في عصرنا الحديث فإنك بحاجة إلى التقنية التي تعينك على إدارة تكاليفك، واجتذاب المزيد من العملاء والمحافظة عليهم، ولدينا 45 عاماً من خبرة العمل مع تجار التجزئة وتصميم منتجات ذكية تساعدهم على زيادة إيراداتهم واكتساب التقنيات الحديثة وتحسين خدمة العملاء وبأسعار معقولة، وفي معرض التجزئة السلسة سيحظى الزوار بفرصة الاطلاع على المزايا التي توفرها تقنياتنا.