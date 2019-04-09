«نت آب» تسرّع الوصول إلى بيانات الأعمال المهمة مع أداء فائق السرعة

المصدر: دبي - البيان

كشفت «نت آب»، الهيئة المرجعية لبيانات السحابة الهجينة أخيراً، عن إطلاق حلّ جديد متطور يسرّع الوصول إلى بيانات الأعمال المهمة. وتواجه الشركات تحديات كبيرة في استخدام كميات غير مسبوقة من البيانات لتحقيق تأثير حقيقي في أعمالها التجارية، حيث تعتبر الاستفادة من هذه البيانات مهمة صعبة ومعقدة بعض الشيء في التطبيق على أرض الواقع، ويعود ذلك إلى التطبيقات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والتعلم العميق، والتحليلات الآنية، وإنترنت الأشياء التي تضاعف بدورها هذا التحدي. وباستخدام مستوى ذاكرة جديد، تعمل «نت آب» على مساعدة عملائها في تشغيل بياناتهم دون الحاجة لإعادة هندسة تطبيقاتهم المهمة.

قال جويل ريش، نائب الرئيس التنفيذي لأنظمة التخزين والبرمجيات في «نت آب»: مع دعم «نت آب ماكس داتا» الذاكرة الثابتة من «إنتل أوبتين دي سي»، أصبح بإمكان المؤسسات أن تسرع شبكة خطوط البيانات عبر المؤسسة بأكملها، مما يعزز قدرات التطبيقات. ونظراً لحجم البيانات التي يتم إنشاؤها وإدارتها عبر مراكز البيانات المحلية، وأجهزة ومستشعرات إنترنت الأشياء، والبيئات السحابية الهجينة، أصبح امتلاك استراتيجية تقنية نسيج البيانات بدءاً من البيئة الطرفية والأساسية إلى البيئة السحابية أمراً ضرورياً لنجاح الأعمال.