«الإمارات الإسلامي» يحتفي بيوم الصحة العالمي

المصدر: دبي- البيان

احتفى «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية البارزة في الإمارات، أمس، بيوم الصحة العالمي عبر توفير الاستشارات الطبية المجانية لموظفيه، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات.

وشارك صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي في الإمارات الإسلامي في الفعالية، حيث قام فريق من الأطباء بتقديم الاستشارات الطبية المجانية لموظفي «الإمارات الإسلامي» في مقره الرئيسي، وتعريفهم بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن «الإمارات الإسلامي» يساهم بدور فاعل في العديد من مبادرات صحة وتنمية المجتمع، ويتطوع موظفوه بانتظام في مجموعة من أنشطة الدعم المجتمعي في مختلف أنحاء الدولة.