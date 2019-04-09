«جي إف إتش» تستضيف مؤتمر وجوائز كبار الرؤساء التنفيذيين

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، أمس، إقامة مؤتمر وجوائز كبار الرؤساء التنفيذيين في 11 أبريل في قصر وسبا العرين بمملكة البحرين. ونجحت جي إف إتش في جذب هذه الفعالية المهمة إلى البحرين هذا العام، والتي ستشهد مشاركة أكثر من 500 من الرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال بالمنطقة.

وتأسس مؤتمر وجوائز كبار الرؤساء التنفيذيين من قبل «ميديا كويست» في دبي، وهذا هو العام الـخامس الذي يقام فيه هذا المؤتمر الذي عكس على مدى السنوات العشر الماضية رؤية وتطلعات الرواد من الرؤساء التنفيذيين من المنطقة وخارجها. يهدف المؤتمر الذي ينظم سنوياً إلى جمع رواد الأعمال من المنطقة مع نظرائهم من مختلف أنحاء العالم لبحث الموضوعات البارزة التي تهم الرؤساء التنفيذيين بمنطقة الشرق الأوسط.