«دريس آند سومر» تستعرض صعوبات قطاع الضيافة

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة «دريس آند سومر» الحاجة إلى الالتزام بمعايير السياحة المحلية ودراسة الميزانية بشكل صحيح، لضمان العائد على الاستثمار للشركاء والملّاك ولتجنب البدائل المستقبلية ذات التكلفة الباهظة. جاء ذلك في الورقة البحثية، التي أصدرتها الشركة مؤخراً تحت عنوان «الفندق هو الأساس.. قيمة الأثاث الهندسي والتركيبات والمعدات»، ضمن سلسلة من الأبحاث الاستراتيجية الشهرية التي تركز على معالجة مجموعة من المواضيع الرئيسية، التي تؤثر على الصناعة الفندقية العالمية.

وتطرقت إلى أهمية التصميم الداخلي في صناعة الفنادق وعملية الادخار المحتملة من خلال التنفيذ الفعال في اليوم الثاني من «المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي»، الذي يقام من 9 إلى 11 أبريل في رأس الخيمة، وستكون فيه مورغان توكنيس، رئيسة الخدمات الفنية والتطوير في قسم الضيافة العالمي لدى «دريس آند سومر» جزءاً من الجلسة الحوارية التي تركز على تسريع عملية التطوير في هذا القطاع.

وتشير الورقة البحثية إلى دراسة حديثة أجريت مؤخراً لتقييم أداء الفنادق في سريلانكا أقرّ فيها 67% من المسافرين أن التصميم الداخلي للفندق يؤثر بشكل كبير على قرارهم، مما يعزز حقيقة وجود ارتباط وثيق بين التصميم والدخل وكذلك بينه وبين الطلب على الفنادق.

وقال فيليبو سونا، المدير الإداري لقسم الضيافة العالمي في دريس آند سومر: «يمكن تحقيق وفورات كبيرة من خلال فهم الإرشادات الصحيحة المتعلقة بالعلامة التجارية للمشغل والتأكد من الالتزام بها دون الإفراط في التصميم، مع ضرورة أن تتلاءم مع الموقع الجغرافي، وأن تتناسب مع الموردين الذين يمكنهم تقديم خدمات ومنتجات ذات قيمة ضمن الميزانية المحددة».