الإمارات تشارك في اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية بالجامعة العربية

المصدر: القاهرة ــ وام

شاركت الهيئة الاتحادية للجمارك في الاجتماع 22 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات التي بدأت، أمس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة وتستمر على مدى 4 أيام بمشاركة ممثلي الدول العربية.

ويناقش الاجتماع الذي يمثل الهيئة فيه ماجد السويدي رئيس قسم السياسات والإجراءات، عدداً من البنود منها التحفظات الواردة في مشروع دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد والأسواق والمناطق الحرة، إضافة إلى مركز المعلومات الجمركي العربي، وتبادل المعلومات الجمركية إلكترونياً بين الدول العربية والمنافذ الجمركية المؤهلة.

كما يناقش الاجتماع قياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية وورقة مقدمة من الأمانة العامة للجامعة حول الدينار العربي الحسابي.